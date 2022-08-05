سعيدة: وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة في إصطدام بين سيارتين

توفي 4 أشخاص من عائلة واحدة إثر وأصيبت إمرأة في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 6. وذلك في شطره الرابط بين مفترق الطرق سيدي احمد وقرية تيمطلاس بولاية سعيدة.

الحادث وقع في حدود الساعة 15 سا و 05د بين سيدي احمد وقرية تيمطلاس. وتمثل في اصطدام ما بين سيارة نفعية من نوع مارسيداس سبيرنتار وسيارة من نوع بيجو 405.

وخلف الحادث وفاة 4 اشخاص وهم الأب وثلاثة أبناء فيما إصيبت الام بجروح متعددة.