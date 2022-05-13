سعيدة: 3 جرحى في اصطدام بين سيارة ودراجة نارية

أصيب 3 أشخاص بجروح في حادث مرور وقع اليوم الخميس، على مستوى الطريق الوطني رقم 92 في شطره الرابط بين دائرتي يوب و سعيدة.

وفي بيان لمصالح الدرك الوطني للولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية بيوب، في حدود الساعة 14و30د من أجل حادث مرور.

وفي هذا السياق تمثل في اصطدام ما بين سيارة سياحية من نوع شيفرولي افيو و دراجة نارية، على مستوى الطريق الوطني رقم 92 في شطره الرابط

بين دائرتي يوب و سعيدة بجانب محطة البنزين بقرية واد بربور.

أين خلف الحادث إصابة ثلاث اشخاص من جنس ذكر تتراوح اعمارهم بين 22 و 30 سنة بجروح متفاوتة الخطورة،

حيث تم اسعافهم في عين المكان و اجلاءهم الي المؤسسة الاستشفائية اجير بن ثابت ببلدية يوب بيوب.

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