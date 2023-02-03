سعيدة: 4 قتلى وجريح إثر اصطدام بين سيارة وحافلة نقل المسافرين

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الجمعة بولاية سعيدة، في وفاة 4 أشخاص وإصابة ٱخر بجروح.

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية سعيدة صباح اليوم وفي حدود الساعة 02 سا و 30 د من اجل حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 06 الرابط بين ولايتي سعيدة والبيض، عند النقطة الكيلومترية 139 عند مفترق الطرق المؤدي الى بلدية سيدي احمد.

الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة سياحية، وحافلة نقل مسافرين تعمل خط الجزائر – بشار .

وخلف الحادث 04 وفيات بعين المكان. تم حويلهم الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى احمد مدغري. و اصابة شخص واحد تم إجلائه إلى مصلحة الاستعجالات احمد مدغري.