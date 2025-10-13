سعيدة.. وفاة امرأة وإصابة شخصين آخرين في حادث مرور

لقيت امرأة مصرعها وأُصيب شخصان آخران، مساء اليوم، في حادث مرور خطير وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 104، بمنطقة المعاليف التابعة لبلدية مولاي العربي، دائرة عين الحجر.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع في حدود الساعة 18:55. نتيجة اصطدام بين سيارتين سياحيتين من نوع أتوس وهيونداي أكسنت.

وقد أسفر الحادث عن وفاة امرأة في عين المكان. تم تحويل جثتها إلى القطاع الصحي بعين الحجر.

كما أسعفت مصالح الحماية المدنية شخصين آخرين (رجل وامرأة) تعرضا لإصابات متفاوتة الخطورة. قبل نقلهما إلى المرفق الصحي نفسه لتلقي العلاج اللازم.