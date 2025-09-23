سعيدة.. إخراج 3 سيارات وشاحنتين علِقت في واد بسيدي أحمد

تدخلت وحدات الحماية المدنية بسعيدة في حدود الساعة 15:40 زوالاً، إثر تساقط غزير للأمطار، على مستوى الطريق الولائي رقم 36 بقرية طفراوة، بالقرب من مزرعة عيساني التابعة لبلدية سيدي أحمد بدائرة عين الحجر.

وقد شاركت في العملية وحدة قطاع سيدي أحمد، مدعومة بالوحدة الثانوية لعين الحجر والوحدة الرئيسية.

وتم سحب ثلاث سيارات وشاحنتين علِقت بسبب ارتفاع منسوب المياه في الوادي المجاور.

ولم تسجَّل أي خسائر بشرية أو مادية جرّاء الحادث.

هذا، وجددت مصالح الحماية المدنية دعوتها لمستعملي الطرق إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب المجازفة بعبور الأودية أثناء التقلبات الجوية.