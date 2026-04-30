 سعيدة.. توقيف 6 أشخاص قاموا بتخريب وسرقة محولات كهربائية وكوابل نحاسية

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسعيدة من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في التخريب العمدي لأملاك الدولة.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، تقوم الشبكة الإجرامية بتخريب المحولات الكهربائية وسرقة الكوابل النحاسية.

العملية تمت بناء على معلومات مفادها تردد شخص مشبوه على المحول الكهربائي المتواجد بقرية الدعاليل بلدية سيدي أعمر.

على إثرها، تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان حيث تم توقيف الشخص المشبوه. وبعد تفتيشه عثر بحوزته على كيس به آلة قطع حديدية، قاطع أسلاك ومفاتيح لفك البراغي. بالإضافة إلى 3 رزم على شكل أسطوانات نحاسية تعود للمحول الكهربائي يقدر وزنها بـ 124 كغ.

وبتفعيل عنصر الاستعلام والتحري، ألقي القبض على باقي أفراد الشبكة، وعددهم 6 أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 18 و 37 سنة.

وللإشارة فإن هذه الشبكة الإجرامية سبق لها وأن قامت بعدة سرقات للمحولات الكهربائية عبر كامل إقليم الولاية.

العملية أسفرت عن توقيف 6 أشخاص وحجز 124 كلغ من الكوابل النحاسية، سيارة سياحية، هواتف نقالة، حامل مولد كهربائي بدون توابع. والأدوات المستعملة في السرقة.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة. لقيامهم بتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، سرقة الممتلكات العمومية (نحاس)، مع توفر ظرف الليل والكسر والتسلق، واستحضار مركبة والتخريب العمدي للأملاك عمومية.