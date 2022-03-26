سعيدوني “عزيز عباس لا يزال مدربا لهلال شلغوم العيد”

كشف العيد سعيدوني رئيس النادي الهاوي لفريق شلغوم العيد عن الأسباب الحقيقية رواء الغياب المتكرّر للمدرب عزيز عباس.

كما قال سعيدوني في تصريح لـ “النهار” عقب المباراة “عباس لا يزال مدربا للفريق والعقد لا يزال ساريا المفعول”.

وأضاف سعيدوني ” عباس إلى حد الان لا يزال يمنحنا عطلة مرضية. تكلمت معه لما كنت معاه سابقا”.

كما ختم سعيدوني “سأبحث مع السكريتر العام للفريق و نتباحث فيما بيننا لوضع النقاط على الحروف”.

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