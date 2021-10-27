سعيدي حكما لقمة الجولة الثانية بين الشبيبة والوفاق

عينت لجنة التحكيم التابعة للفاف، الحكم سعيدي لإدارة قمة الجولة الثانية من البطولة المحترفة، والتي تجمع فريق شبيبة القبائل بوفاق سطيف.

وسيدير الحكم سعيدي هذه المباراة، بمساعدة كل من حاج سعيد مساعد أول، وميراوي مساعد حكم ثاني، بالإضافة لمسالكا كحكم رابع.

ومن المقرر أن تلعب هذه المباراة يوم الجمعة المقبل، بملعب “1 نوفمبر” بتيزي وزو، انطلاقا من الساعة الثالثة زوالا.

يذكر أن هذه أول مباراة سيخوضها فريقي شبيبة القبائل، ووفاق سطيف في الموسم الجديد من البطولة، بعد تأجيل مباراتهما ضمن الجولة الأولى، بسبب مشاركتهما في المنافسة الإفريقية.

وجاءت تعيينات حكام باقي مباريات هذه الجولة كاملة على النحو التالي