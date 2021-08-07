سعيدي حكما لقمة الجولة الـ35 بين شبيبة الساورة وشباب بلوزداد

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، الحكم سعيدي، لإدارة قمة الجولة الـ35، والتي ستجمع فريق شبيبة الساورة، بالضيف شباب بلوزداد.

وسيدير الحكم سعيدي هذه المواجهة، بمساعدة كل من ميراوي، مساعد أول، وبوشلاب، حكم مساعد ثاني، بالإضافة لقريتلي كحكم رابع.

وتعد هذه المبارة جد حاسمة بالنسبة لكل من صاحب الصدارة شباب بلوزداد، وملاحقه المباشر شبيبة الساورة، ولا تقبل القسمة على اثنين.

وجاءت باقي تعيينات حكام هذه الجولة كاملة على النحو التالي: