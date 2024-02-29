سعيدي حكما لمباراة وفاق سطيف ومولودية الجزائر

عينت لجنة التحكيم، الحكم سعيدي. لإدارة قمة الجولة الـ19 من البطولة المحترفة، والتي ستجمع فريق وفاق سطيف، بالضيف مولودية الجزائر.

وحسب الموقع الرسمي للرابطة المحترفة. سيدير الحكم سعيدي، هذه المواجهة، بمساعدة بن علي، مساعد أول، وحاج سعيد، حكم مساعد ثاني، بالإضافة لبوجماع، كحم رابع.

ويسعى المتصدر فريق مولودية الجزائر، تجديد عهده مع الانتصارات خلال هذه المباراة، إلا أن المهمة لن تكون سهلة أمام فريق اسمه وفاق سطيف.

وجاءت باقي تعيينات حُكام مباريات هذه الجولة التاسعة عشر من البطولة المحترفة كاملة على النحو التالي: