سعيدي عامري يحطم الرقم القياسي الوطني في سباق موناكو

سجل العداء الجزائري، سعيدي عامري، رقم قياسي وطني جديد، خلال مشاركته في سباق 5 كيلومتر على الطريق.

وأنهى البطل الجزائري هذا السباق الذي جرى بمدينة موناكو، في المركز الثامن، بتوقيت قدر بـ13 دقيقية، و40 ثانية.

ويعد التوقيت الذي أحرزه البطل الجزائري، رقم قياسي وطني جديد، حيث كسر به الرقم السابق الذي كان بحوزة العداء عز الدين صخري، والمقدر بـ14 دقيقة و9 ثواني.

وكان الرقم القياسي الذي حققه عز الدين صخري، في سباق 5 كيلومتر على الطريق، قد صمد منذ 1994، قبل أن يتمكن سعيدي عامري، من تجاوزه.