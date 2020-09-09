سعيد بركات: سيرت وزارة التضامن بنزاهة.. لم أفكر بتبديد أموال الدولة وضميري مرتاح

فتحت محكمة سيدي امحمد، اليوم الأربعاء، ملف قضية السيناتور السابق جمال ولد عباس بعد أن وجهت له تهم فساد.

وتتعلق التهم الموجهة لولد عباس بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وإساءة استغلال الوظيفة وتزوير محررات عمومية.

واستدعى قاضي تحقيق محكمة سيدي امحمد، وزير التضامن الوطني الأسبق، سعيد بركات والذي أودع السجن 08 جويلية 2019.

القاضي: انت متابع بجنحتين من طرف النيابة، تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم

بركات: سيرت الوزارة بنزاهة وقلب صاف ويد بيضاء، لم أفكر يوما بتبديد أموال الدولة، ضميري مرتاح وأنفي التهم المنسوبة لي.

بركات : تفاجأت من التهم صراحة، لما وصلت لوزارة التضامن وجدت جمعيات تعمل مع الوزارة، وسألت بعدها عن طريقة العمل.

قيل لي إنه يمكن العمل عن طريق الوسيط، لتعزيز روح التضامن ولمس أكثر عدد من العائلات المعوزة عن طريق الجمعيات.

بركات: عندما وصلت للوزارة وجدت جمعيات رفضت العمل معها، عملنا اتفاقية مع الهلال الاحمر الجزائري.

القاضي: النص واضح وينص على الوساطة، لماذا لم تعلنوا على الصفقات العمومية؟

سعيد بركات: في 2007 كانت عملية 800 حافلة، في 2010 كان الملف يراوح مكانه، في سنة 2015 اقتنوا الحافلات.

بعد 7 سنوات فقدت الحافلات قيمتها وفي 2007 كان هناك من يريد شراء 800 حافلة ولم يستطيعوا شراءها حتى 2010.

عندما أتيت إلى الوزارة كان الملف يراوح مكانه حتى 2015 استطعنا شراء 380 حافلة.

القاضي: كمال شوقي ماذا كان يعمل هل كان يعمل في الوزارة؟

سعيد بركات: كان يعمل في وزارة الصحة، وبعدها قمت بأخذه معي الى وزارة التضامن.

القاضي: متابعة التنفيذ على اتفاقيات عملية تسليم الحافلات هل تقوم بها أنت أم الامين العام؟

سعيد بركات: هناك مديرين محليين وهناك الوالي كل حافلة ولديها فاتورة التسليم الخاصة بها.

القاضي: هناك ديون غارقة للوزارة قدرت بـ 3 ملايير سنتيم؟

سعيد بركات: هناك 10 عمليات كلها تضامنية محضة وتمويلها تم من طرف صندوق التضامن

القاضي: وماذا بخصوص ضحايا عائلات ليبيا؟

سعيد بركات: تم تخصيص 3 قافلات لمساعدتهم، وتكفلتا بهم الحليب والمواد الغدائية وهذا دوري كوزير للتضامن

القاضي: وماذا بخصوص السفير العراقي؟

سعيد بركات: السفير رحل وترك زوجته ونحن تكفلنا بالعائلة في اطار التضامن، بطلب من الرئاسة عيب وعار علينا تركها في الشارع بعدما غادر زوجها وتركها.

القاضي: وماذا عن اجهزة الاعلام الالي؟

بركات: الوزير الذي كان قبلي منح 1200 للطلبة الناجحين في البكالوريا بقي منهم 100 جهاز متواجدين في مخازن الرحمة.

وكيل الجمهورية: لماذا يتم التعامل فقط مع المنظمة الطلابية؟

بركات سعيد: لان معظم الجمعيات ليست مهيكلة يعني تنشط بطريقة عشوائية

وكيل الجمهورية: ماهي الآليات القانونية التي تتعامل بها الوزارة للتأكد من وصول الاعانات الى أصحابها الحقيقيين؟

بركات: هناك متابعة ميدانية ولجان تحقيق خاصة للتحري في وصول جميع الاعانات من خلال محاضر معينة.

وكيل الجمهورية: بعد انجاز عملية تضامن، ما مصير الأموال المتبقية؟

بركات: يتم إعادتها الى خزينة الرحمة على مستوى وزارة التضامن، لاستغلالها في عمليات أخرى.

القاضي: وماذا عن 30 مليار سنتيم التي قدمها بوشناق خلادي؟

سعيد بركات: انا ادليت بشهادتي لدى المستشار المحقق بالمحكمة العليا.

المحامي يسأل الآن سعيد بركات: أموال الصندوق الخاص بالتضامن هي تحت عهدة من ؟

سعيد بركات: هي تحت عهدتي.

المحامي: السيد شوقي لمن كانت ترسل التقارير السنوية؟

بركات سعيد: كانت تذهب لوزير المالية والعملية قانونية الى يومنا هذا.

بركات: امام الله وعباده فان العبد الضعيف أمامكم تحملت مسؤولية الكاملة بكل نزاهة في تسيير الدولة ولم اختلس ولو دينار.

الفساد لم يمس الشعب الجزائري، من بينهم المنظمة الطلابية من كانوا معي لم يختلسوا ولم يبددوا اموال عمومية.

سعيد بركات: توفي 8 طلبة في تلمسان وقدمنا مساعدات لعائلتهم، غير اللي معندوش قلب مايتدخلش ويساعد.