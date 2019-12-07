سعيد بوتفليقة يصل إلى محكمة سيدي امحمد ويمثل أمام القاضي في قضية تمويل الحملة

وصل سعيد بوتفليقة إلى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، للمثول أمام القاضي كشاهد في قضية التمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وكان وكيل الجمهورية بذات المحكمة قد طلب احضار سعيد بوتفليقة للإستماع إليه كشاهد، بناء على ما تم ذكره في جلسة المحاكمة.

وانتقلت فرقة خاصة تابعة للأمن والدرك الوطنيين إلى السجن العسكري بالبليدة من أجل إحضار سعيد بوتفليقة الى محكمة سيدي امحمد.

وقال رجل الأعمال علي حداد خلال جلسة المحاكمة في يومها الثالث، أن سعيد بوتفليقة كان يتصل به بشكل دائم من أجل جمع المال للحملة الانتخابية للرئيس السابق.

وأضاف حداد خلال الجلسة أن سعيد بوتفليقة طلب منه نقل كميات ضخمة من المال من مقر مديرية الحملة إلى مكتب شركته الخاصة، خوفا عليه منه السرقة.