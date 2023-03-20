سعيد زرب: مساهمة عشرون قطاعا في سياسة إعادة الإدماج للمسجونين

قال المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، سعيد زرب، أن نحو عشرين قطاعا يساهم في السياسة الوطنية لإعادة الإدماج للسجناء. بهدف تشجيعهم على المشاركة في بناء المجتمع.

وأشار سعيد زرب، على هامش حفل الإنطلاق الرسمي من مؤسسة إعادة التربية لبشار، للدورة التكوينية الثانية في إطار التعليم المهني. لفائدة 20262 سجينا عبر الوطن تشمل 162 تخصصا . إلى أن كل قطاعات النشاطات تساهم في إنجاح سياسة الدولة على أرض الواقع. من حيث إعادة إدماج السجناء حتى يتمكنوا من المساهمة في بناء المجتمع”.

كما أكد ذات المتحدث، الذي أشرف على انطلاق الإمتحانات الوطنية الرسمية لـ 32.457 سجين-مترشح للتعليم عن بعد. أنه تم اختيار مؤسسة إعادة التربية لبشار لإطلاق الدورة الثانية للتكوين و التعليم المهنيين و امتحانات السجناء. كونها تشكل مثالا ملموسا لجهود الدولة من أجل وضع نظام سجون يستجيب للقيم والمعايير العالمية حول احترام حقوق الإنسان وتعزيزها في ظل احترام السجناء.

كما ترأس زرب رفقة حفل تخرج أول دفعة وطنية من 16 سجينا وتقنيا في مجال تربية المائيات. و 9 سجينات في مجال أحواض السمك. بفضل شراكة مع قطاعات الصيد البحري وتربية المائيات والتكوين والتعليم المهنيين.

و في إحصاء حول مساهمة قطاع الصيد البحري والعدالة، أشار زرب إلى أنه في إطار الإتفاقية الإطار بين هذين القطاعين. سجلت إدارته 1102 سجين في جميع أنحاء البلاد يخضعون لتكوين في عشرة تخصصات متعلقة بقطاع الصيد البحري و تربية المائيات”.

كما أردف يقول “بخصوص اتفاقياتنا مع قطاع الفلاحة، سجلنا أيضا مجموع 8144 سجين يتابعون تكوينا في 36 تخصصا فلاحيا أي ما يعادل 20 بالمئة من المساجين عبر الوطن المسجلين في قطاعات مختلفة من التكوين و التعليم المهنيين. و هو أمر ملموس اليوم في بشار مع افتتاح مشتلة بطاقة إنتاجية تقدر بـ 10.000 نبتة بجميع المساحات النباتية.

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