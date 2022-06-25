سعيد سعيود: “بلماضي يقدم خدمة جليلة لكرة القدم الجزائرية”

أثنى والي ولاية وهران، سعيد سعيود، على العمل الكبير للناخب الوطني جمال بلماضي، وعلى حضوره افتتاح الألعاب المتوسطية.

وصرح سعيد سعيود، لتلفزيون النهار: “بلماضي رجل عظيم، يحظى باحترام وتقدير كل الجزائريين، لأنه يقدم خدمة جليلة لكرة القدم الجزائرية”.

كما أضاف: “بلماضي، سيحضر حفل افتتاح الألعاب المتوسطية، ومتابعة بالخصوص منافسة كرة القدم التي يواجه فيها منتخبنا مجموعة صعبة”.

وتابع والي ولاية وهران، سعيد سعيود: “حسب ما صرح به في وقت سابق، سيكون بلماضي حاضرا في مباراة الجزائر، واسبانيا، لحساب الجولة الأولى من الألعاب المتوسطية”.