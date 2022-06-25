سعيد سعيود: “بلماضي يقدم خدمة جليلة لكرة القدم الجزائرية”
بقلم كريم تيغرمت
أثنى والي ولاية وهران، سعيد سعيود، على العمل الكبير للناخب الوطني جمال بلماضي، وعلى حضوره افتتاح الألعاب المتوسطية.
وصرح سعيد سعيود، لتلفزيون النهار: “بلماضي رجل عظيم، يحظى باحترام وتقدير كل الجزائريين، لأنه يقدم خدمة جليلة لكرة القدم الجزائرية”.
كما أضاف: “بلماضي، سيحضر حفل افتتاح الألعاب المتوسطية، ومتابعة بالخصوص منافسة كرة القدم التي يواجه فيها منتخبنا مجموعة صعبة”.
وتابع والي ولاية وهران، سعيد سعيود: “حسب ما صرح به في وقت سابق، سيكون بلماضي حاضرا في مباراة الجزائر، واسبانيا، لحساب الجولة الأولى من الألعاب المتوسطية”.
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