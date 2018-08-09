سعيد شعبان :”مرحبا بفريد الملالي في أونجي”

رسّم نادي “أونجي” وبعد طول إنتظار تعاقده مع الدولي الجزائري، فريد الملالي، وهو ماكشف عنه رئيسه الجزائري الأصل، سعيد شعبان.

وغرّد، الرئيس، سعيد شعبان، من على حسابه الخاص في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلا :”النادي والأنصار يُرحبون بفريد الملالي معنا”.

يُشار بأن صفقة “الملالي” تعطلت كثيرا، لدرجة أن الإعلام الفرنسي لم يكن يضعه في التشكيلة الرسمية لـ”السكو” قبل إنطلاق الموسم.

يُشار بأن لاعب نادي بارادو السابق، تمكن من إقناع المدرب الفرنسي “ستيفان مولان” والذي وافق على إستقدامه لتدعيم قاطرته الأمامية.