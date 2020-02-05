سعيد شعبان يرد على تُهمة إعتدائه جنسيا على 3 فرنسيات!

أكد مُحامي سعيد شعبان، بأن هذا الأخير يتعاون مع الجهات الأمنية الفرنسية وهو الموقوف للنظر عندها، بتهمة الإعتداء الجنسي.

وصرّح قائلا لإذاعة “RMC” :”سعيد شعبان، يُعارض وبقوة جميع الإتهامات الموجهة ضده، وسيُقدم للعدالة كل ما يثبت بأنه بريء”.

وواصل :”الحقيقة ستظهر، وموكلي سيُحافظ على شرفه، وهو واثق بأن نتائج التحقيق ستكون لصالحه”.

يُذكر بأن محكمة مدينة أونجي، أمرت بفتح تحقيق إبتدائي ضد سعيد شعبان، بتهمة الإعتداء والتحرش الجنسي.

وإنطلقت القضية بعد قيام أحد العاملات في نادي أونجي، بتقديم شكوى برئيسها، لتتطور الأمور بشكل أكبر، بعدما توسعت القائمة لفتتاين جديدتين قامتا بنفس الخطوة.