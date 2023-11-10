سعيد عليق: “الفقيد محمد لعايب يعتبر خسارة كبيرة لكرة القدم الجزائرية”

تحدث الرئيس الأسبق لفريق اتحاد العاصمة، سعيد عليق، على وفاة محمد لعايب، معتبرا رحيله خسارة كبيرة لكرة القدم الجزائرية.

وصرح عليق، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “لعايب كان يعشق كرة القدم، وسبق له العمل كمسير في اتحاد العاصمة في 1996، قبل توليه رئاسة الفاف”.

كما أضاف: “كانت علاقتي وطيدة مع لعايب، ودائمة، قدم الكثير لكرة القدم الجزائرية، ويعتبر خسارة كبيرة لها”.

وختم سعيد عليق: “أقدم خالص التعازي لعائلة لعايب، على هذا المصاب الجلل، ولكل أسرة كرة القدم الجزائرية”.

يذكر أن جنازة الفقيد محمد العايب، الذي توفي أمس الخميس، ستكون اليوم الجمعة، بمقبرة “لافيجري” بالحراش.