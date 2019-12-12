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سعيد عمارة يؤدي واجبه الإنتخابي

الرياضة
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سعيد عمارة يؤدي واجبه الإنتخابي
بقلم النهار أونلاين

أدى اللاعب السابق لمنتخب جبهة التحرير الوطني FLN، سعيد عمارة صبيحة اليوم الخميس، واجبه الإنتخابي لاختيار رئيس جديد للجمهورية الجزائرية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=740396

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