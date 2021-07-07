سعيد فريطاس: حرائق خنشلة سابقة من حيث الشدة والخسائر!

اعتبر رئيس مكتب المجالات المحمية واليقظة الايكولوجية بالمديرية العامة للغابات سعيد فريطاس، أن حرائق خنشلة سابقة في المنطقة. وذلك من حيث شدتها والمساحة التي أتت عليها والمقدرة بـ1500 هكتار.

وأكد ذات المسؤول، في تصريح للإذاعة الجزائرية، إن هذه الحرائق والتي شهدتها المنطقة خلال الـ36 ساعة الأخيرة، قد خلفت خسائر كبيرة في الثروة الغابية للمنطقة، كونها تحتوي على أنواع نباتية نادرة وأصناف حيوانية مهددة بالانقراض.

واستبعد فريطاس، إشتعال الحرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، مشددا على أن حرائق الغابات في منطقة المتوسط جلها وبنسبة تصل إلى 99 بالمئة تسببها عوامل بشرية.

وحول المخطط الوطني لحماية الغابات للسنة الجارية 2021 قال فريطاس: “قمنا في 24 ماي الفارط بتنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات والتي يترأسها وزير الفلاحة، وهذا المخطط الوطني لحماية الغابات يضم كافة الأطياف الفاعلين في التدخل من أجل حماية الغابات في حالة حدوث حرائق”.