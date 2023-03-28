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قناة النهار

سعيد يكشف عن قصة الديو رفقة فرقة الداي .. “كنا قاعدين نغنو مع بعضانا حتى دخلنا لستوديو وسجلناها

بقلم قناة النهار
سعيد يكشف عن قصة الديو رفقة فرقة الداي .. “كنا قاعدين نغنو مع بعضانا حتى دخلنا لستوديو وسجلناها
برامح النهار في رمضان
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رابط دائم : https://nhar.tv/ES1WL
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