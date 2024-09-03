سعيود: “أشكر بيتكوفيتش على استدعائي للمنتخب الوطني”

عبّر نجم نادي الرائد السعودي، أمير سعيود، عن سعادته باستدعائه إلى المنتخب الوطني الأول، تحسباً لمواجهتي غينيا الاستوائية وليبيريا.

في إطار أول الجولتين الأوليين للمجموعة الخامسة، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، المرتقبتين يومي الجمعة والإثنين القادمين.

وصرح، أمير سعيود، لوسائل الإعلام اليوم الثلاثاء. في المنطقة المختلطة بمركز التحضيرات بسيدي موسى: “سعيد باستدعاء الناخب الوطني، بيتكوفيتش، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه”.

وأضاف المتحدث، بخصوص استدعائه للمنتخب الأول في سن الـ34: “لا أرى أن استدعائي للخضر جاء متأخرا، فهذه هي مكاتيب الله سبحانه وتعالى، هذا حلم وتحقق بالنسبة لي”.

وتابع المتحدث ذاته: “أشكر الجميع على ثقته في إمكاناتي وأتمنى إسعاد الجمهور الجزائري، وسيساعدني الاحتكاك بنجوم دوري روشن السعودي على التألق مع الخضر”.