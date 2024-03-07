سعيود :” أظهرنا شخصية قوية وفوزنا مستحق أمام النصر السعودي”

أبدى الدولي الجزائري أمير سعيود سعادته الكبير بعد قيادة رفقائه للفوز أمام نادي النصر الذي ينشط له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال أمير سعيود في تصريح له للقناة الرياضية السعودية عقب الفوز “الفوز كان مستحق، نظرا للمجهودات الكبيرة التي وضعناها، و لعبنا أمام فريق النصر القوي بنجومه، أظهرنا شخصيتنا وقوتنا”.

كما أضاف سعيود “شخصيتي من شخصية الفريق عامة، و اللاعبون أبانوا عن إمكانيات كبيرة في الوقت الراهن، يجب العمل من أجل الصعود في سلم الترتيب”.

وختم اللاعب السابق لشباب بلوزداد “النتائج ليست في صالحنا، اليوم قمنا برد الفعل، وهو الآمر الجميل لهذا يجب علينا مواصلة النسق”.