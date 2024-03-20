سعيود أكثر لاعب تحقيقا للمراوغات الناجحة في دوري روشن
بقلم فيصل زيان بوزيان
بصم الدولي الجزائري أمير سعيود، ولاعب نادي الرائد، على رقم استثنائي في دوري روشن السعودي هذا الموسم.
ويعد اللاعب سعيود أكثر لاعب قياما بالمراوغات الناجحة في دوري روشن برصيد 71 مراوغة ناجحة، وبفارق 5 مراوغات عن أقرب ملاحق نجم الهلال الدوسري.
للإشارة، خاض سعيود مع ناديه الرائد 20 مباراة في دوري روشن منها 18 مناسبة كأساسي، وسجل 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.
سعيود.. الأمهر 🎩✨#دوري_روشن_السعودي | @alraedclub pic.twitter.com/QqLTaUgrWP
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 20, 2024
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