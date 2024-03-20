سعيود أكثر لاعب تحقيقا للمراوغات الناجحة في دوري روشن

بصم الدولي الجزائري أمير سعيود، ولاعب نادي الرائد، على رقم استثنائي في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

ويعد اللاعب سعيود أكثر لاعب قياما بالمراوغات الناجحة في دوري روشن برصيد 71 مراوغة ناجحة، وبفارق 5 مراوغات عن أقرب ملاحق نجم الهلال الدوسري.

للإشارة، خاض سعيود مع ناديه الرائد 20 مباراة في دوري روشن منها 18 مناسبة كأساسي، وسجل 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.