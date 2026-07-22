سعيود: إجلاء أكثر من 100 مريض من مستشفى سرايدي إلى عنابة

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، أن الإرتفاع الكبير في درجات الحرارة. أدى إلى اندلاع العديد من الحرائق عبر التراب الوطني ومست تقريبا كل الولايات الشمالية.

وأضاف وزير الداخلية خلال زيارته إلى ولاية عنابة ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء للوقوف على عمليات إخماد الحرائق والتكفل بالمصابين. أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتابع بصفة آنية جهود مختلف الأجهزة المجندة لإخماد الحرائق والتكفل بالمتضررين.

كما أضاف، أن هناك حريق كبير شب أمس على مستوى غابات بلدية سرايدي بعنابة الذي وصل إلى غاية المنطقة الحضرية. مؤكدا أن فطنة ويقظة السلطات المحلية جنبتنا كارثة حقيقية. أين تم إجلاء أكثر من 100 مريض من المؤسسة الاستشفائية بسرايدي إلى مستشفى عبد الرحمان خان بعنابة. حيث يتكفل الأطباء وفرق الشبه طبي والأطباء النفسانيون بالمرضى.

وبعد زيارته لمستشفى الاستعجالات الطبية خان عبد الرحمن، تنقّل وزير الداخلية والوفد الوزاري إلى مستشفى إعادة التأهيل الوظيفي بسرايدي. حيث عاين ميدانيًا آثار الحريق الذي اقترب من محيط المؤسسة الاستشفائية. كما اطلع على ظروف تنفيذ عملية الإجلاء الاحترازية للمرضى، وكذا التدابير التي تم اتخاذها لضمان سلامتهم واستمرارية التكفل بهم.

كما توجّه الوزير والوفد الوزاري المرافق إلى فندق المنتزه، حيث وقف على ظروف إيواء عدد من المرضى الذين تم تحويلهم من مستشفى إعادة التأهيل الوظيفي. واطلع كذلك على ظروف التكفل بالعائلات التي تم إجلاؤها، بصفة احترازية. من بعض الأحياء والمناطق التي اقتربت منها ألسنة النيران ببلدية سرايدي. والتي جرى توجيهها إلى مركز تجمع رياضيي النخبة “الكرابس”، مع التأكيد على ضمان جميع ظروف الإيواء والرعاية والمرافقة اللازمة لهم.

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