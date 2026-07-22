سعيود: إحصاء كل الخسائر وتعويض المواطنين في القريب العاجل

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، أنه سيتم إحصاء كل الخسائر المادية وتعويض كل المواطنين في القريب العاجل.

وأضاف وزير الداخلية خلال زيارته إلى ولاية عنابة ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء للوقوف على عمليات إخماد الحرائق والتكفل بالمصابين. أن التحقيقات الأمنية مستمرة لمعرفة أسباب هذه الحرائق إن كانت ذات طابع اجرامي ام طبيعي. خاصة وأنه قد تم تسجيل منذ الأسبوع الماضي اندلاع حوالي 160 حريقا في الولايات الشمالية.