سعيود: إرادة الدولة ثابتة في تحسين الإطار المعيشي وتحقيق العدالة بين الأقاليم

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، على أهمية تسريع وتيرة المشاريع ودعم القدرات الإدارية والتقنية والمالية. ضمانا للخدمات النوعية وتحسين الإطار المعيشي، وانسجاما مع توجهات رئيس الجمهورية الهادفة لترسيخ اللامركزية الفعالة والحكامة الرشيدة.

وخلال إشرافه على مراسم تنصيب عمراني عطال واليا منتدبا على المقاطعة الإدارية بوسعادة بولاية المسيلة. أشاد وزير الداخلية بما تزخر به بوسعادة من زخم حضاري و تاريخي ومؤهّلات طبيعية وبشرية وثقافية، وموقع استراتيجي يربط شمال الوطن بجنوبه. مما يجعلها مؤهلة لتكون قطبا اقتصاديا وسياحيا واعدا.

وأشار وزير الداخلية إلى أن تزايد عدد السكان بالولاية الذي يفوق نصف مليون نسمة، يفرض إعتماد مقاربات عصرية في إدارة الشأن المحلي ترتكز على التخطيط المحكم والفعالية. مع التركيز على توفير الماء الشروب، تعزيز الهياكل الصحية والتربوية، وتلبية الطلب السكني. فضلاً عن العناية الخاصة بحي سيدي سليمان بما يضمن له تنمية متكاملة.

كما أكد سعيود على إرادة الدولة الثابتة في تحسين الإطار المعيشي، وتحقيق العدالة بين الأقاليم. وترسيخ المكاسب الاجتماعية ولاسيما لصالح الفئات الهشة. داعيا إلى توثيق التعاون بين المنتخبين والإدارة، على نهج توجيهات رئيس الجمهورية. دعما للوالي المنتدب. وتمكينا لبوسعادة من استكمال مسارها نحو صفة ولاية كاملة الصلاحيات.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور