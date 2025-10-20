سعيود: إنشاء مراكز استخبارات متخصصة في مكافحة الجريمة العابرة للحدود

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، أن أشغال اللجنة المشتركة للتعاون الأمني مع إسبانيا. توّجت باتفاق الوفدين على تبادل التجارب ذات الصلة بإنشاء مراكز استخبارات متخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بمختلف أشكالها.

وأضاف سعيود، خلال كلمة له اليوم خلال لقائه بنظيره الإسباني، أن أشغال اللجنة المشتركة للتعاون الأمني توّجت باتفاق الوفدين على وضع آلية لتبادل ومقارنة البصمات الجينية والمعطيات البيومترية التي تخصّ الأشخاص المشتبه في كونهم من جنسية جزائرية. من الذين فقدوا حياتهم خلال عبورهم البحر الأبيض المتوسط على متن قوارب الموت.

وأوضح سعيود، أنه بفضل تظافر جهود جميع الأطراف المتدخلة وبفضل احترافية جميع الهيئات العملياتية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي. تمكنا من ضمان التسيير الأمثل للتحديات التي تطرحها ظاهرة الهجرة غير الشرعية باتجاه بلادنا. حيث تم خلال سنة 2024 تم منع تنقل أكثر من 100 ألف مهاجر غير شرعي إلى شمال إفريقيا وأوروبا. وأزيد من 82 ألف مهاجر غير شرعي تمّ إرجاعهم إلى بلدانهم خلال سنة 2025 في ظروف ملائمة تحفظ كرامتهم وحقوقهم الأساسية.

