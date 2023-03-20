سعيود: “اسم النادي يلعب دورا مهما في التواجد مع الخضر”

أكد لاعب نادي الطائي السعودي، أمير سعيود، بأن اسم النادي يلعب دورا مهما جدا في ضمان تواجد اللاعب في المنتخب الوطني الجزائري.

وفي تصريحات أدلى بها، بعد 24 ساعة فقط عن إعلان الناخب الوطني، جمال بلماضي، لقائمة اللاعبين المعنيين بالتربص الذي سينطلق اليوم الاثنين، تحسبا لمواجهتي النيجر، لمّح سعيود، إلى استياءه من خيارات بلماضي.

وسئل مقدم برنامج “راوند أب” الذي يبث على قناة “أس أس سي نيوز” السعودية، لاعب شباب بلوزداد السابق، إن كان لاسم النادي والبطولة، دور في تلقي أي لاعب لدعوة من منتخبه الوطني.

ورد اللاعب المتوج رفقة الخضر بكأس العرب 2021 قائلا: “بالنسبة للمنتخبات العربية، لا يمكنني الحكم على ذلك، لأنني لا أملك معلومات، ولكن في الجزائر نعم الأمور مختلفة واسم النادي والدوري، يساهمان في استدعاءك”.