سعيود: الأمور ستأخذ على محمل الجِد وسنبحث الحلول الدائمة

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، أن الأمور ستأخذ على محمل الجد وسنبحث الحلول الدائمة بعيدا عن الحلول الترقيعية والمؤقتة.

ووصل اليوم وزير الداخلية السعيد سعيود إلى بلدية سيدي عيسى بولاية المسيلة بتكليف من رئيس الجمهورية. لتقديم واجب العزاء لعائلات ضحايا السيول التي شهدتها المنطقة إثر التقلبات الجوية الأخيرة والوقوف على الأضرار التي خلفتها.

وأضاف سعيود لعائلات الضحايا:” أقدم لكم تعازي رئيس الجمهورية وأقاسمكم هذه الاوقات العصيبة وحزين لحزن عائلات الضحايا.. وجئت لأقدم لكم واجب العزاء وأيضا للاطلاع على الوضعية والاسباب التي أدت الى هذه الكارثة.

ويرافق الوزير كل من الأمين العام للوزارة، المدير العام للحماية المدنية. المندوب الوطني للمخاطر الكبرى و المدير العام للجماعات المحلية.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور