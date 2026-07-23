سعيود: الإحتفال بعيد الشرطة هو عرفان بمسار مؤسسة وطنية رافقت بناء الدولة الجزائرية

أكد وزير الداخلية ،أن الاحتفال بعيد الشرطة الجزائرية يمثل محطة للوفاء والعرفان بمسار مؤسسة وطنية رافقت بناء الدولة الجزائرية. وحملت على عاتقها مسؤولية الحفاظ على أمن الوطن وصون كرامة المواطن.

وخلال إشرافه مساء أمس الأربعاء رفقة المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، على مراسم إحياء الذكرى الرابعة والستين (64) لتأسيس الشرطة الجزائرية. تحت شعار: “جاهزية عملياتية ببصمة رقمية”. أبرز الوزير ما بلغته الشرطة الجزائرية من مستوى عال من الاحترافية والجاهزية، بفضل الرؤية الإستراتيجية المعتمدة. والاستثمار المتواصل في المورد البشري، وتطوير منظومات التكوين والتأهيل. إلى جانب مواصلة مسار التحول الرقمي وتحديث وسائل العمل. بما يعزز فعالية الأداء الأمني وقدرة المؤسسة على مواكبة مختلف التحديات.

كما شدّد على أن النتائج المحققة ميدانيا هي ثمرة العمل المنظم والتنسيق الدائم بين مختلف الأسلاك الأمنية، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي. مؤكدا أن الأمن مسؤولية مشتركة، وأن المواطن شريك أساسي في الحفاظ على الاستقرار. من خلال ثقافة التبليغ والتعاون مع المصالح الأمنية في مكافحة مختلف أشكال الجريمة.

وأكد وزير الداخلية أن رئيس الجمهورية، أولى أهمية خاصة لتعزيز التنظيم الهيكلي للمديرية العامة للأمن الوطني بما يتلاءم مع تطور مهامها ومسؤولياتها. بما يسهم في تعزيز فعالية القيادة والتنسيق ودعم جاهزية المؤسسة الأمنية عبر مختلف أنحاء الوطن.

واختتمت المراسم بقيام وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، رفقة المدير العام للأمن الوطني، بزيارة معرض التحول الرقمي للأمن الوطني، حيث اطلع على مختلف المشاريع والأنظمة الرقمية المعتمدة في تحديث وعصرنة المرفق الشرطي، بما يعزز جودة الخدمة العمومية ويرفع من كفاءة الأداء الامني.

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