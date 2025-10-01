سعيود: الجزائر لم تغفل البعد الإنساني في تعاملها مع ظاهرة الهجرة

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن مشروع شراكة بين الجزائر والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة يعتبر “حلقة من سلسلة التعاون البنّاء بين السلطات الجزائرية والمركز والدنمارك، هولندا وسويسرا”.

وذكّر وزير الداخلية، بالمناسبة بـ”حرص الجزائر على تعزيز انخراطها في الجهود الدولية. من خلال المصادقة على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات” ذات الصلة. لاسيما تلك التي “تعنى بحقوق الإنسان وكرامة المهاجرين”. كما سعت في ذات الوقت إلى حماية “مصالحها الوطنية، والحفاظ على علاقات بنّاءة ومحترمة مع دول الجوار. إدراكا منها بأن التنسيق والتعاون هما السبيل الأنجع لمواجهة التحديات المشتركة”.

كما أكد في ذات الإطار أن “الجزائر لم تغفل البعد الإنساني في تعاملها مع هذه الظاهرة. حيث اعتمدت على إجراءات عملية تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان”. من خلال “تسخير موارد بشرية ومالية ومادية معتبرة، لضمان التكفل بالمهاجرين غير الشرعيين في ظروف تحفظ كرامتهم”.