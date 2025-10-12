سعيود: الجزائر مستعدة لتقديم المساعدة والدعم في الإغاثة عند الكوارث

إلتقى وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل السعيد سعيود، بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

وبمناسبة مشاركته في أشغال مجموعة عمل الحد من مخاطر الكوارث التابعة لمجموعة العشرين G20 بجنوب إفريقيا. إلتقى وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل، السعيد سعيود. بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. ورئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، كمال كيشور.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الوزير الجهود المبذولة من طرف الجزائر في مجال الوقاية و مجابهة الكوارث. منوّها بمراجعة الإطار القانوني والذي سمح بإدراج آليات تتكيف مع الرهانات الجديدة، مستلهمة من إطار سنداي.

كما ذكّر الوزير بالجهود المتواصلة للتقليل من المخاطر الزلزالية فضلا على الأهمية التي توليها الدولة الجزائرية لتحسين قدرات الاستجابة. مجددا في ذات الإطار جاهزية و استعداد الجزائر الدائم لتقديم المساعدة و الدعم في الإغاثة عند الكوارث.

من جهته، أشاد المسؤول الأممي كمال كيشور بالتجربة الجزائرية و دعا إلى تقاسمها خلال أشغال هذا اللقاء. لاسيما ما تعلق بمجال الوقاية أو مجال الاستثمار في تخفيض المخاطر و كذا التكفل بالضحايا أثناء الكوارث. كما نوّه بتصنيف الجزائر ضمن “المنطقة الخضراء” على مستوى الأمم المتحدة، فيما يتعلق بالتقارير والإبلاغ، وكذلك مستوى تنفيذ إطار سنداي.

كما أثنى في ذات السياق رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، على الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لمجابهة أمثل لمخاطر الكوارث.

