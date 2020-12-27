سعيود :”الحمد لله على الثلاثية ومازال الخير للقدام”

الرياضة
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سعيود :”الحمد لله على الثلاثية ومازال الخير للقدام”
بقلم إسماعيل عشاش

عبّر أمير سعيود، عن سعادته الكبيرة بعد الإنتصار الكبير لشباب بلوزداد، أمام غور ماهيا، بسداسية كاملة، في رابطة الأبطال الإفريقية.

وقال اليساري للقناة الرسمية للفريق :”لقد حققنا الأهم وبنتيجة كبيرة، لقد كان أمرا مُهما جدا بالنسبة لنا أن نحسم الأمور مُبكرا”.

وأضاف :”إحترمنا الخصم لأننا لم نكن نمتلك أي معلومات بخصوصه، وأعتقد بأننا خطونا خطوة عملاقة للتأهل لدور المجموعات”.

وواصل :”سنعمل لنواصل على نفس النهج في المُنافسة القارية، وأعتقد بأننا نسير في الطريق الصحيح”.

ليُضيف :”نسعى لإعادة شباب بلوزداد للمكانة التي يستحقها محليا وقاريا”.

وختم بخصوص الثلاثية التي سجلها :”الحمد لله، إن شاء الله مازال الخير للقدام، وأشكر زملائي على دعمهم لي”.


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