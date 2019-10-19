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سعيود: “بإمكاننا العودة بالتأهل من المغرب”

الرياضة
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سعيود: “بإمكاننا العودة بالتأهل من المغرب”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى لاعب المنتخب الوطني المحلي، أمير سعيود، تفائله، في قدرتهم على العودة بالتأهل إلى “الشان” من المغرب، رغم إعترافه بصعوبة المباراة.

وصرح أمير سعيود، للصحافة المغربية: “المقابلة ستكون صعبة على المنتخبين، النتيجة في الجزائر كانت متكافئة، والمباراة شهدت ندية كبيرة”.

وأضاف: “لعب هذه المواجهة هنا لا يمنح الأفضلية للمنتخب المغربي، فمثلما تمكنوا من تحقيق التعادل في الجزائر، بإمكاننا نحن العودة بنتيجة إيجابية من المغرب”.

وتابع أمير سعيود: “المباراة ستلعب على جزئيات صغيرة، وسنعل كل ما في وسعنا للعودة بالتأهل إلى الجزائر”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=714601

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