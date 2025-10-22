سعيود: باشرنا نسقا إصلاحيا عميقا في منظومة النقل الجوي والبحري

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن القطاع باشر نسقا إصلاحيا عميقا في منظومة النقل الجوي والبحري. وهذا قصد القضاء على مظاهر سوء التسيير التي كانت تكلف البلاد خسائر مالية هامة.

وأشار وزير الداخلية سعيود، في رده على انشغالات النواب، إلى أن نتائج هذه الإصلاحات بدأت تظهر نتائجها الإيجابية. سواء على مستوى وتيرة عمل الموانئ 24/24 سا، التقليص الملموس في غرامات تأخير البواخر.

وكذا استكمال عمليات صيانة البواخر واسترجاع بواخر نقل البضائع المحجوزة. فضلا على رقمنة مصالح الخطوط الجوية الجزائرية. فيما سيتواصل الجهد إلى غاية بلوغ الأهداف التي حددها لنا السيد رئيس الجمهورية.

وبخصوص الانشغالات المتعلقة بالتنمية المحلية، فقال الوزير إنه يتعين أن تتبع الموارد المالية الهامة الموجهة لدعم التنمية المحلية باتقان في الانجاز. واحترام المعايير بما يضمن ديمومتها. كما يمكن تكيف مدونة هذه المشاريع بما يستجيب للاحتياجات التنموية المحلية. مشيرا إلى أن الضريبة على السكن ذات أهمية بالغة في عمليات التأهيل الحضري وعمليات ترميم المباني القديمة. و ستشكل دعما هاما للجماعات المحلية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور