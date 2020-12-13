سعيود :”بداية موسمنا تعد بالكثير ونعيش أفضل سيناريو”

أكد صانع ألعاب شباب بلوزداد، أمير سعيود، بأن الفوز المُحقق على حساب شبيبة القبائل، سيمنح دفعة معنوية كبيرة للمجموعة، وثقة كبيرة في إطار سعي الفريق للمحافظة على لقب البطولة الوطنية.

وقال في تصريحات للقناة الرسمية للنادي :”اللاعبون يعطيهم الصحة، الإنطلاقة بمثل هذا الشكل أمر جيد جدا بالنسبة لنا”.

وأضاف :”لقد تحصلنا لحد الساعة على أربعة إنتصارات متتالية، وهذا يعد بالكثير ويُبشر بموسم رائع”.

وواصل :”الفوز في تيزي وزو لديه طعم فريد من نوعه، ولا يوجد سيناريو أفضل من الذي نعيشه حاليا”.

وأردف :”واجهتنا بعد الصعوبات التي واجهناها خلال فترة التحضيرات، ولكننا ضحينا وعرفنا كيفية الدخول بقوة رغم كل الظروف”.

وختم :”أعتقد بأننا سنجد النسق بشكل أكبر بمرور المُباريات”.