سعيود بوزوق وعبيد يسقطون رفقة الرائد إلى دوري “يلو”

ترسّم سقوط نادي الرائد السعودي، الذي يضم الثلاثي الجزائري، أمير سعيود ومهدي عبيد ويسري بوزوق، إلى دوري “يلو” لأول مرة في تاريخ النادي.

وجاء سقوط الرائد، عقب انهزامه أمس الأحد، في الجولة الـ 31 بهدف من دون مقابل. على يد الضيف ضمك، الذي يضم في صفوفه الثنائي الجزائر الآخر، فاروق شافعي وعبد القادر بدران.

للإشارة فإن أمير سعيود، غاب عن مواجهة أمس. التي ترسم خلالها مغادرة الرائد لدوري “روشن” بعد تجمد رصيده عند النقطة 22 في المركز الـ 18 والأخير. وقبل 3 جولات عن اختتام الموسم.