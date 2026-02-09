سعيود: تسريع تجهيز الموانئ واعتماد تقنيات صديقة للبيئة للحد من الانبعاثات الكربونية

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، على افتتاح يوم دراسي حول إزالة الانبعاثات الكربونية من النقل البحري والموانئ الجزائرية.

وجرت مراسم الافتتاح بحضور كل من وزير المالية، وزير الطاقة والطاقات المتجددة، وزيرة البيئة وجودة الحياة. اللواء المدير العام للجمارك، المدير العام للحماية المدنية والأمين العام لوزارة المحروقات والمناجم.

وفي كلمة ألقها الوزير بالمناسبة أكد على أهمية تسريع تهيئة وتجهيز الموانئ لتصبح نموذجية ومتطورة. مع اعتماد الوقود البديل وتقنيات صديقة للبيئة للحد من الانبعاثات الكربونية.

وأشار سعيود إلى أن الدولة تشجع الباحثين والعلماء على الاجتهاد للوصول إلى حلول عملية وفعّالة. ودعا جميع القطاعات والفاعلين إلى التجند والعمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع النقل البحري.

كما نوّه بالنتائج الإيجابية المحققة في الموانئ، مثل انخفاض مدة انتظار البواخر في رحاب الميناء.

وفي الختام توجه الوزير بالشكر لكل من ساهم في تطوير قطاع النقل البحري والموانئ، من مؤسسات وخبراء وإطارات وطنية، داعياً الجميع إلى مواصلة الجهود للحفاظ على البيئة ورفع تنافسية الموانئ الجزائرية.

