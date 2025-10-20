سعيود: تسريع دراسة طلبات الإنابة القضائية المقدمة من العدالة الجزائرية بإسبانيا

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، أن أشغال اللجنة المشتركة للتعاون الأمني مع إسبانيا. توّجت باتفاق الوفدين على تسريع دراسة طلبات الإنابة القضائية المقدمة من وزارة العدل الجزائرية بشأن استرجاع الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة.

وأضاف سعيود خلال كلمة له بمناسبة لقائه بنظيره الإسباني، أن الجزائر وبالرّغم من الضغوطات والتهديدات التي تشكلها هذه الظاهرة. إلا أنها لا تستخدم مسألة الهجرة غير الشرعية بأي شكل من الأشكال كورقة ابتزاز. أو مساومة مع دول المقصد كما تفعل بعض الجهات.

وأوضح سعيود، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية أصبحت تتعدى الحدود وأصبحَت تنشطها شبكات إجرامية دولية ناشطة في العديد من دول البحر الأبيض المتوسط. ترتكز في عملها على تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر والمخدرات بمختلف أنواعها وكذا تبييض الأموال.