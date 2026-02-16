سعيود: تعميم الخدمات الالكترونية على مستوى البلديات والولايات

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، عن تعميم الخدمات الالكترونية على مستوى البلديات والولايات، خاصة في الحالة المدنية، وبطاقة التعريف البيومترية، رخص السياقة وجوازات السفر البيومترية.

وقال الوزير، في مداخلة له خلال افتتاح اللقاء الوطني حول الابتكار والتحول الرقمي، المنظّم من قبل وسيط الجمهورية، أن التحول الرقمي خيار وطني استراتيجي لا رجعة فيه تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

مضيفا أن الابتكار والتحول الرقمي يشكّلان ركيزة أساسية لبناء إدارة عصرية، فعالة وشفافة وقريبة من المواطن. لافتا إلى أن التحول الرقمي لا يقتصر على رقمنة الوثائق، بل هو تحول هيكلي وثقافي عميق في تسيير المرفق العام.

وكشف الوزير، عن اعتماد رقم التعريف الوطني كمعرّف وحيد يسمح بربط قواعد البيانات وتعزيز دقة المعلومات. وتطوير الخدمات الرقمية بهدف تقليص آجال معالجة الملفات، تخفيف الضغط على الشبابيك، تقليل تنقلات المواطن، وتحسين جودة الخدمة العمومية.

وكذا توحيد قواعد البيانات الوطنية وربطها بشبكات آمنة لتسهيل تبادل المعلومات بين الإدارات.

كما شدد سعيود، على أن التحول الرقمي أداة فعالة لمحاربة البيروقراطية والحد من الممارسات غير القانونية.

مشيرا إلى أن نجاح مسار الرقمنة مرتبط بتأهيل المورد البشري، تحديث النصوص القانونية، حماية المعطيات الشخصية، وترسيخ ثقافة الابتكار داخل الإدارة.

وأكد سعيود، على إشراك المواطن كمحور أساسي في تصميم الخدمات الرقمية. والتزام القطاع بمواصلة تحديث المرفق العمومي وفق رؤية متكاملة تقوم على تعميم الرقمنة، تحسين الإطار القانوني، تعزيز الشراكة، وترسيخ الشفافية والمساءلة.

وفي الأخير، شدد الوزير، على أن الابتكار والتحول الرقمي يشكّلان حجر الأساس لبناء إدارة عصرية وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.