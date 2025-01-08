سعيود: تكثيف الخرجات الميدانية وإحصاء نقائص النقل البري

شدد وزير النقل السعيد سعيود، على ضرورة تكثيف الخرجات الميدانية والرقابة المتواصلة للاطلاع على الحقائق عن كثب، وإحصاء النقائص والعمل على استدراكها، في مجال النقل البري.

وخلال ترأسه، اجتماعا تنسيقيا حول نشاط قطاع النقل في نمطه البري، بمقر الوزارة، استمع الوزير للمتدخلين. أين شدّد الوزير على ضرورة تكثيف الخرجات الميدانية والرقابة المتواصلة للاطلاع على الحقائق عن كثب. وإحصاء النقائص والعمل على إستدراكها، والدراسة الآنية لانشغالات المواطنين. مع استقبالهم والاستماع إليهم، وإيجاد حلول فعالة تستجيب لتطلعاتهم، وحثهم على إستغلال المنشآت القاعدية. وهياكل إستقبال المسافرين الموجودة على المستوى المحلي أحسن إستغلال.

كما دعا سعيود المسؤولين المحليين إلى رفع أدائهم بالعمل أكثر وبمصداقية من أجل كسب الرهان وتحقيق الأهداف. المرجوة المنصبة في الرقي بالقطاع والخدمة المثلى للمواطن، متوعدا المتقاعسين بإجراءات ردعية.

وفي ذات السياق، أشار الوزير إلى أهمية تنظيم لقاءات دورية بين المسؤولين المركزيين والولائيين. معتبراً أن هذه اللقاءات تشكل فرصة لمراجعة الإنجازات، تقييم الأداء، وتحديد الأولويات المستقبلية.

وفي الختام، أبدى الوزير استعداده التام لمرافقة مسؤولي القطاع ومساعدتهم لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

يشار أن هذا اللّقاء يعتبر فرصة لأول تواصل مُباشر للوزير مع المسؤولين المحليين في القطاع، ومناسبةً للتأكيد على أهمية العمل المشترك والتعاون من أجل تطوير قطاع النقل في نمطه البري والارتقاء به إلى أعلى المستويات.

وتم بحُضور إطارات من الوزارة،الرئيس المدير العام لمجمع النقل البري للمسافرين (TRANSTEV)، الرئيس المدير العام لشركة تسيير واستغلال المحطات البرية (SOGRAL). الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للنقل البري للبضائع واللوجستيك (LOGITRANS). المدير العام لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها (ETUSA). المديرة العامة للسلطة المنظمة للنقل الحضري للجزائر ( AOTUA). ممثل عن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية (SNTF)وكذا السادة مدراء النقل لولايات الوطن 58.

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