سعيود: تكثيف الرحلات الجوية الداخلية خاصة نحو ولايات الجنوب

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل، السعيد سعيود، على ضرورة تجسيد القرار الرئاسي المتعلق بإنشاء الشركة الوطنية للنقل الجوي الداخلي، باعتبارها مشروعا استراتيجيًا لضمان ربط شامل ومنتظم لمختلف مناطق الوطن، وذلك بعد وضعها حيز الخدمة في شهر أوت 2025.

واستمع سعيود خلال اجتماع تأطيري، جمعه بإطارات الوزارة، إلى عرض حول توسيع وتكثيف شبكة الرحلات الجوية الداخلية وفق برمجة استغلالية تمتد إلى غاية 2026. وبرنامج لاقتناء وتعزيز الأسطول الجوي بما يستجيب لأعلى معايير السلامة والراحة. بالإضافة كذلك إلى تنظيم برامج تكوين وتأهيل لفائدة الطيارين والتقنيين، مع تعزيز خدمات الصيانة والدعم اللوجستي. وكذا تطوير خدمات خاصة تشمل النقل الخاص بعمال قطاع المحروقات. ناهيك عن عرض مؤشرات تشغيلية مرتبطة بعدد ساعات الطيران، وضعية العمال، التجهيزات، وكذا التكاليف المالية الخاصة بالتكوين والدعم.

من جهته، شدّد وزير الداخلية، على ضرورة تكثيف الرحلات الجوية الداخلية خاصة نحو ولايات الجنوب. المحافظة على النقل المنتظم لعمال قطاع المحروقات إلى جانب باقي القطاعات. وكذا الحرص والعمل على ضمان أعلى معايير السلامة والراحة. وحماية مناصب الشغل ومرافقة العمال في هذا المسار الجديد. بالإضافة كذلك إلى مواصلة نفس وتيرة العمل لترسيخ مكانة الشركة الجديدة كفاعل وطني رائد في النقل الجوي الداخلي.

كما ثمّن الوزير التزام الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية وإطاراتها وعمالها بالمساهمة الفعالة في وضع حيز الخدمة هذا المشروع الوطني في ظرف وجيز رغم جسامة التحديات.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور