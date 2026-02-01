سعيود: خط السكة تندوف بشار وهران مشروع ضخم وسينعكس على الاقتصاد الوطني

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن خط السكة الحديدية تندوف بشار وهران مشروع ضخم أنجز بامكانيات مادية جزائرية، وسينعكس على الاقتصاد الوطني بصفة عامة.

وخلال إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق أول قطار لنقل المسافرين من محطة تندوف متوجها نحو بشار ثم إلى وهران. أكد وزير النقل السعيد سعيود أن هذا المشروع الضخم أنجز من طرف شركات وإطارات جزائرية وبإمكانيات مادية. جزائرية مائة بالمائة دون التوجه للاستدانة، مشيرا أنه تم التعاون مع الأشقاء الصينيين في المجال التقني.

وتصريح له أكد سعيود أن هذا المشروع أشرف عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وهو صاحب الفكرة. حيث سهر على متابعتها وتجسيدها بما فيها منجم غار جبيلات. مضيفا “رئيس الجمهورية. يريد أن تمس التنمية كل نواحي الوطن، وولاية تندوف أقر لها الرئيس برنامجا تكميليا خاصا. وهناك تغيير جذري على مستوى الولاية، لأن هذا المشروع العملاق سيغير من الوضعية الاقتصادية والاجتماعية. ليس بالنسبة فقط لتندوف بل للناحية الجنوبية الغربية كلها وينعكس على الاقتصاد الوطني بصفة عامة”.

كما أشار الوزير إلى تجسيد مشاريع أخرى على غرار مشروع الخط المنجمي الشرقي الذي سيتم استلامه السنة المقبلة، حيث أكد أن هذا المشروع سيكون له انعكاس كبير على الجانب الاقتصادي في الناحية الشرقية وعلى الساكنة بصفة عامة.

وفي ذات السياق، أشار سعيود إلى المشروع القرن للسكة الحديدية الذي سينطلق هذه السنة من الجزائر العاصمة وصولا إلى تندوف.

هذا وأكد المسؤول الأول عن قطاع النقل، أن الجزائر تشهد نهضة وثورة في التنمية، حيث أقر رئيس الجمهورية لـ 4 ولايات برامج تكميلية، مشيرا أن الرئيس يتابع كل صغيرة وكبيرة على مستوى الوطن.

مضيفا “الحكومة بدورها تعمل بلا هوادة وتتابع كل أحوال الساكنة عبر كل التراب الوطني.

