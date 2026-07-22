سعيود: رئيس الجمهورية شدّد على مرافقة المواطنين وإحصاء شامل للأضرار

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، أن جميع المرضى الذين تم نقلهم إلى المؤسسة الاستشفائية يوجدون في حالة صحية مطمئنة. مشيراً إلى أنه تم الوقوف ميدانياً على أوضاعهم الصحية والاطمئنان عليهم.

وأضاف وزير الداخلية خلال زيارته إلى ولاية عنابة ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء للوقوف على عمليات إخماد الحرائق والتكفل بالمصابين، أن هذه الزيارة تأتي تنفيذاً للتعليمات المسداة من طرف رئيس الجمهورية. والتي شددت، في المقام الأول، على ضرورة الاطمئنان على المواطنين ومرافقتهم. إلى جانب الشروع في إحصاء شامل ودقيق لجميع الأضرار الناجمة عن الحرائق. سواء تعلق الأمر بالمساكن أو الممتلكات المتضررة، تمهيدا لتعويض أصحابها.

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