سعيود سادس أكثر اللاعبين صناعة للفرص في السعودية

تواجد الجزائري، أمير سعيود، لاعب نادي الطائي السعودي، ضمن قائمة أفضل 15 لاعبا في دوري “روشن” السعودي، بفضل المستويات الكبيرة التي يقدمها في الموسم الحالي.

وأعد موقع “غوول” في نسخته العربية أمس، تقريرا خاصة بأفضل 15 لاعبا منذ انطلاق الموسم، وذلك بعد اختتام لقاءات الجولة الـ 17، وهو التقرير الذي يتم تحديثه أسبوعيا وحسب أداء اللاعبين.

واختار الموقع ذاته، سعيود، للتواجد ضمن قائمة “التوب15” مشيرا إلى أن الجزائري، قدم مباراة جيدة أمام العدالة بالرغم من أنه لم يترك أي بصمة واضحة خلالها.

مبرزا بأن سعيود، صنع 3 فرص سانحة للتسجيل لكن لم ينجح زملاؤه في ترجمة أي منها لأهداف.

كما ذكر موقع “غول” بأن اللاعب السابق لشباب بلوزداد، سجل هذا الموسم 6 أهداف وصنع 3 وسدد 11 مرة وهو السادس من حيث الأكثر صناعة للفرص بـ36 فرصة.