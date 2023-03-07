سعيود: “شركة لمولودية وهران قبل نهاية الموسم”

وعد والي ولاية وهران، السعيد سعيود، أنصار فريق مولودية وهران، بالعمل على مساعدة ناديهم وضمان قدوم شركة لقيادته، قبل نهاية الموسم الكروي الجاري.

وأظهر فيديو نشرته الصفحة الرسمية لولاية وهران، عبر “فيسبوك” مساء اليوم الثلاثاء، حديث مقتضب جمع الوالي سعيود، وعدد من جماهير النادي الوهراني، الذين طالبوه بضرورة مساعدة فريقهم.

ولم يتوان الوالي، في تأكيد استعداده لمد يد العون لأبناء الحمري، وقال إنه لن يتخلى عن المولودية الوهرانية لا لشيء سوى من أجل مناصريها.

وحينما طالب “الحمراوة” سعيود، بشركة وطنية، على غرار باقي الأندية، رد الوالي: “هذه السنة ستكون هناك شركة…نخليها في خاطركم ؟”

كما مازح الوالي عشاق اللونين الأحمر والأبيض، مطالبا إياهم في المقابل، بالتواجد بأعداد غفيرة في مدرجات الملعب، خلال لقاءات ناديهم.