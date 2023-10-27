سعيود على رأس التشكيلة الأساسية للرائد في مواجهة الفتح

يواجه الدولي الجزائري أمير سعيود، اليوم الجمعة، رفقة ناديه الرائد، فريق الفتح ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي.

وكشفت إدارة الرائد السعودي، عبر الصفحة الرسمية للفريق على منصة “X”، تشكيلتها الأساسية، والتي تقدمها اسم سعيود.

ويعول المدرب ايجور جوفيشفيو، على الفورمة العالية التي يتواجد عليها نجمه الدولي الجزائري، في سعيه لتحقيق الفوز في هذا اللقاء

يذكر أن أمير سعيود، سجل في المباراة الأخيرة للرائد، هدفين، خلال المواجهة التي جمعتهم بنادي الحزم.