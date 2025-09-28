سعيود: عمليات تفتيش وخبرة تقنية لتحديد الأسباب الفعلية للفيضانات الأخيرة

أشرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل، السعيد سعيود، بمقر قصر الحكومة، على اجتماع تأطيري، جمعه بإطارات الوزارة ، سمح باستعراض محاور مرتبطة بالمشاريع القطاعية.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع شقين أساسيين، يتعلق الأول بمتابعة آثار التقلبات الجوية و تدابير الوقاية من مخاطر الفيضانات. فيما تمحور الشق الثاني حول متابعة تجسيد القرار الرئاسي المتعلق بإنشاء الشركة الوطنية للنقل الجوي الداخلي.

كما تابع الوزير عرضا حول آثار التقلبات الجوية التي شهدتها عدد من ولايات الوطن، نهاية الأسبوع المنصرم. قدمه المدير العام للحماية المدنية، والمندوب الوطني للمخاطر الكبرى و مدير العمل الإقليمي والحضري بالمديرية العامة للجماعات المحلية. حيث أسدى الوزير تعليمات صارمة قصد المباشرة الفورية لعمليات تفتيش و خبرة تقنية معمقة. تحت إشراف المفتشية العامة و المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى. وكذا الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تهدف لتحديد الأسباب الفعلية وراء الآثار المسجلة.

كما أمر سعيود بضرورة التحقق من مدى إتخاذ الإجراءات الاحترازية التي سبق التأكيد عليها، و التحديد الدقيق للمسؤوليات. مؤكدا على ضرورة التصدي بصرامة لكل أشكال التسيب أو الإهمال. كما شدّد على ضرورة تفعيل دور اللجان المحلية لليقظة و متابعة التقلبات الجوية على مستوى الولايات.

وفي ذات السياق، أشاد الوزير بالعمل البطولي لأعوان الحماية المدنية و التجند الميداني خلال فترة التقلبات الجوية و الذي سمح بإنقاذ عديد الأرواح.

