سعيود: عودة 11 قطارا من نوع “كوراديا” إلى الخدمة

أبرز وزير النقل سعيد سعيود جهود قطاعه لتحسين مستوى الأداء في مختلف أنماط النقل.

وكشف في هذا الإطار عن عودة 11 قطارا من نوع “كوراديا” إلى الخدمة بعد مرحلة توقف، وذلك قبل عيد الأضحى المبارك. والذي سيشهد برنامجا خاصا لضمان تلبية حاجيات المسافرين المتزايدة في هذه المناسبة.

من جهة أخرى، جدد التزام القطاع بإنشاء “في القريب العاجل” شركة جوية مخصصة للنقل الداخلي, تابعة للخطوط الجوية الجزائرية. تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحول تجديد حظيرة للنقل بالحافلات، أكد الوزير أنها ستتدعم في ولايات قسنطينة وعنابة ووهران بـ 104 حافلة جديدة يتم تصنيعها على مستوى الوحدات التابعة لقطاع الصناعات العسكرية.مشيرا إلى إمكانية توفير عدد آخر من الحافلات من طرف وحدات انتاجية أخرى.